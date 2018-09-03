Смерть Захарченко не повлияет на выполнение Минских соглашений — эксперт

Киев, , 16:30 — REGNUM Смерть главы ДНР Александра Захарченко не повлияет на выполнение Минских соглашений. Об этом 3 сентября написал на своей странице в «Фейсбук» украинский дипломат, генеральный консул Украины в Эдинбурге (2006−2008), генеральный консул Украины в Стамбуле (2010−2014) Богдан Яременко.

«Смерть Захарченко не будет иметь никакого значения для переговорного процесса вокруг вооруженной агрессии России против Украины и в процессе имитации выполнения так называемых Минских договоренностей, которые, напомню, не являются договором, а только завизированным черновиком мирного плана Порошенко и Путина», — написал Яременко.

Он напомнил, что в начале 2018 года «Кремль убрал с должности главы ЛНР Игоря Плотницкого, что никак не повлияло на выполнение Минских соглашений».

«…отстранение от должности Плотницкого никак не повлияло на «танцы» вокруг Минских договоренностей. В общем, условную легитимность Минским договоренностям придает только политическая воля авторов — Украины и России. Больше ничего. Если Украина или Россия откажутся от Минских договоренностей, то фамилии российских марионеток на Донбассе значения иметь не будут. Поэтому те, кто в смерти Захарченко видит предвестие чего-то очень плохого, какого-то апокалипсиса, ошибаются. Смерть Захарченко — символическая. Это правда. Отсюда и толпа желающих попрощаться с ним», — добавил Яременко.

По его словам, сегодня в Донецке среди людей, «предавших Украину, царит страх и неуверенность в своём будущем».

«Захарченко был одним из олицетворений измены. Согласившись играть роль лидера так называемой «ДНР», Захарченко будто взял на себя этот персональный грех каждого, кто в той или иной степени стал предателем. И этим людям сейчас больно и страшно: если так можно было сделать с ним, то разобраться с ними легче. И если нельзя сохранить хотя бы тех, кто стал символом войны против Украины, то рядовых участников должно ждать вообще что-то страшное. Разбитые иллюзии, неоправданные надежды, страх и неуверенность в будущем… Война продолжится. Еще будут смерти. Кто-то будет погибать в бою, кто-то — в кабаке на бандитской сходке», — пояснил Яременко.

Ранее, 3 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что убийство Захарченко не означает выход России из минского процесса.

«После произошедшего террористического акта очень сложно о чем-то говорить с украинской стороной, но это не означает, что Россия выходит из минского процесса… Любые переговоры ведутся для достижения результата и вести переговоры ради самого процесса не совсем разумное занятие», — сказал Песков.

Как сообщалось, 31 августа спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что убийство Захарченко «обнуляет» мирный процесс в Донбассе.

«Это беспредел, который обнуляет все те шаги, которые уже несколько лет предпринимают Россия и мировое сообщество для прекращения войны на юго-востоке Украины», — сказал Володин.