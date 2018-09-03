Во Владимирской области назначен главный по лесам

Владимир, , 16:12 — REGNUM Во Владимирской области назначен руководитель департамента лесного хозяйства. Им стал Иван Петухов, который до назначения занимал пост главы федерального государственного казенного учреждения «Рослесресурс» в Москве. Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области.

По данным пресс-службы, новый глава департамента родился в 1984 году в Петрозаводске. Он окончил Петрозаводский государственный университет и Государственную полярную академию в Санкт-Петербурге. Свою карьеру Иван Петухов начал в госучреждениях Карелии, также работал в Федеральном агентстве лесного хозяйства, а после руководил «Рослесресурсом» в Москве.

Как отмечает ИА REGNUM, для нового руководителя во Владимирской области — большое поле работы. В частности, в регионе до сих активно работают «черные лесорубы». Например, 2017 году в области было зафиксировано 213 незаконных рубок и хищений древесины на сумму ущерба 160,4 млн рублей. В 2018 году один их громких случаев произошел в июле, когда в Судогодском районе злоумышленники вырубили 543 дерева, причинив ущерб в 6 млн рублей. Кроме того, в регионе свирепствуют лесные пожары. К примеру, в августе с Петушинском районе сгорело 500 га леса Минобороны.

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