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Подписчик премьера Черногории в Facebook пообещал ему «скорую смерть»

Политика

По факту инцидента проводится расследование

Подгорица, 3 сентября 2018, 16:12 — REGNUM  Полиция Черногории проводит расследование по факту угрозы премьер-министру страны Душко Марковичу на его странице в социальной сети Facebook, передаёт портал CDM.

В своём аккаунте премьер-министр Черногории разместил соболезнования в связи с кончиной американского сенатора Джона Маккейна. В комментариях под публикацией один из пользователей написал:

«Очень скоро мы будем праздновать и твою смерть».

Сообщается, что службами безопасности Черногории предпринимаются меры по установлению автора комментария. Между тем местные СМИ уже выяснили, что угрозы поступили от черногорца, в настоящее время проживающего на территории США.

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