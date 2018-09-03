Подписчик премьера Черногории в Facebook пообещал ему «скорую смерть»

Подгорица, , 16:12 — REGNUM Полиция Черногории проводит расследование по факту угрозы премьер-министру страны Душко Марковичу на его странице в социальной сети Facebook, передаёт портал CDM.

В своём аккаунте премьер-министр Черногории разместил соболезнования в связи с кончиной американского сенатора Джона Маккейна. В комментариях под публикацией один из пользователей написал:

«Очень скоро мы будем праздновать и твою смерть».

Сообщается, что службами безопасности Черногории предпринимаются меры по установлению автора комментария. Между тем местные СМИ уже выяснили, что угрозы поступили от черногорца, в настоящее время проживающего на территории США.