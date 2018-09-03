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Макрон встретится с Меркель 7 сентября в Марселе

Политика

Встреча между президентом Франции и канцлером Германии будет сосредоточена на «европейских темах, таких как евро, миграция и международная ситуация»

Макрон встретится с Меркель 7 сентября в Марселе
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эммануэль Макрон, Ангела Меркель

Париж, 3 сентября 2018, 16:14 — REGNUM  Глава Франции Эммануэль Макрон встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель в пятницу, 7 сентября, в Марселе, сообщает Europe1.

Встреча между президентом Франции и канцлером Германии будет сосредоточена на «европейских темах, таких как евро, миграция и международная ситуация», — говорится в сообщении Елисейского дворца.

Встреча состоится на следующий день после визита Эммануэля Макрона в Люксембург на встречу с лидерами Бенилюкса Ксавье Бетелем из Люксембурга, Чарльзом Мишелем из Бельгии и Марком Рютте из Нидерландов.

В связи с выборами в Европейский парламент в мае 2019 года Эммануэль Макрон стремится объединить союз «прогрессивных», способных победить «националистических демагогов» во главе с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном и министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и вице-премьер Италии Маттео Сальвини обменялись резкими обвинениями.

Читайте ранее в этом сюжете: Сальвини – Макрону: «Руки прочь от итальянцев»

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Политическая жизнь Франции
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