В суд Киева поступил иск к партии президента Порошенко

Киев, , 16:12 — REGNUM В Подольский суд столицы Украины поступил иск к партии «Блок Петра Порошенко» от руководителя телеканала NewsОne, бывшего советника президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом заявил сам истец 3 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Теперь там будете рассказывать, что вы не то имели в виду, не обо мне говорили, что вы не успели в заседание, ваш юрист в командировке, что это была ваша гипотеза или оценочное суждение, и что враг и преступник кто-то другой, и вы другого Портнова имели в виду», — обратился Портнов к депутатам Верховной рады.

Напомним, фракция «Блока Петра Порошенко» в Верховной раде опубликовала письмо, в котором призвала депутатов бойкотировать телеканалы 112 и NewsOne, а также назвала нового главу NewsOne кремлёвской марионеткой, врагом Украины, ведущим антиукраинскую деятельность

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