Закупка Киевом систем ПВО США — это «инстинкт самосохранения» — эксперт

Киев, , 16:08 — REGNUM Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак приветствует желание официального Киева усилить Вооруженные силы Украины американскими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК).

«Переговоры об американских ЗРК — озарение власти или действия инстинкта самосохранения? Но, если серьезно, то очень весомый шаг в направлении перевооружения. Главное, чтобы хватило последовательности», — написал Бадрак на своей странице в «Фейсбуке».

При этом бывший офицер оперативного управления генштаба ВСУ, полковник запаса Олег Жданов советует Киеву закупать современные зарубежные образцы техники, в том числе системы ПВО, а не восстанавливать старые.

«Напомню, что весной 2017 года между Пентагоном и Генеральным штабом ВСУ был согласован Календарный план передачи вооружений и военно-технической помощи Украине. Согласно этому плану, в первой половине этого года мы получили ракетные комплексы Javelin. Также анонсировалось, что в этот план включены и системы контрбатарейной борьбы, включены беспилотники и системы ПВО», — сказал Жданов в интервью UAportal, комментируя информацию о том, что Украина намерена закупить у США не менее трех комплексов ПВО, беспилотники, контрбатарейные радары и контрснайперские системы.

Он допускает, что Украина получит американские ПВО бесплатно.

«Те деньги, которые нам выделяют в качестве помощи, и будут покрывать расходы на приобретение этих военно-технических средств», — уточнил Жданов.

Как сообщало ИА REGNUM, в опубликованном 1 сентября интервью изданию The Guardian специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о готовности США расширить поставки вооружений Украине, чтобы усилить военно-морские и воздушные вооруженные силы.

«Они еженедельно теряют солдат, защищая свою страну. И поэтому в этом контексте для Украины естественно строить свои вооруженные силы, заниматься самообороной, и понятно — искать помощи, а также понятно, что другие страны должны им помочь. И, конечно, они нуждаются в летальном оружии, потому что их убивают», — сказал Волкер, пишет «Радио Свобода».

По его словам, администрация президента США Дональда Трампа «абсолютно» готова в поставках вооружения украинским военным пойти дальше после противотанковых ракет, которые были предоставлены в апреле.

«Я думаю, что будет дискуссия о военно-морском потенциале, потому что, как вы знаете, их флот в основном был захвачен Россией. Для этого им нужно отстроить их военно-морской флот, и они имеют очень ограниченные воздушные возможности. Я думаю, нам придется рассмотреть противовоздушную оборону», — добавил Волкер.

Напомним, ранее чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Украина намерена закупить в США как минимум три системы противовоздушной обороны стоимостью $750 млн за каждую. В Вашингтон уже направлен соответствующий официальный запрос.

Кроме того, 16 ноября 2017 года Сенат США проголосовал за утверждение оборонного бюджета на 2018 год, который, в частности, предусматривает выделение $350 миллионов на оборонные нужды Украины. В марте Вашингтон одобрил план по предоставлению ВСУ вооружения, в том числе и ракетных комплексов Javelin. На 2019 год Вашингтон заложил в оборонном бюджете 250 млн долл. на усиление ВСУ.