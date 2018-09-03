США вооружаются против России и Китая: Радио REGNUM

Москва, 3 сентября 2018, 17:00 — REGNUM
- Вашингтону предлагают новую модель многоцелевого истребителя пятого поколения;
- Стала известна судьба Договора о дружбе Украины с Россией;
- В Германии призвали ЕС не бояться американских санкций;
- В США объяснили, почему Киев не сможет вернуть Крым;
- На нефть влияют торговые споры США и КНР.
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