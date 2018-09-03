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Сербия и Македония объединяют таможенный контроль на границе

Политика

Вучич и Заев открыли первый объединённый пункт пропуска на сербско-македонской границе

Белград, 3 сентября 2018, 15:54 — REGNUM  Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Македонии Зоран Заев в воскресенье, 2 сентября, совместно приняли участие в церемонии открытия первого сербско-македонского объединённого пункта пропуска на границе, передаёт белградская газета «Политика».

После посещения КПП «Табановцы-Прешево» Вучич и Заев объявили о старте проекта «One stop shop», в рамках которого страны намерены создать единые пункты пограничного перехода и таможни. Также объявлено, что до конца текущего года состоится совместное заседание правительств Сербии и Македонии. На нём, как ожидается, будет подписан протокол о реализации данного проекта.

Как заявил Александр Вучич журналистам, цель проекта состоит в том, чтобы сделать пересечение границы более комфортным для граждан, а также повысить конкурентоспособность двух стран. «Людям не придётся терять в два раза больше времени на одно и то же, а в одном месте они смогут проходить все проверки, от таможенных до ветеринарных, и делать это в два раза быстрее», — пояснил он.

Зоран Заев со своей стороны отметил, что на Балканах «теряется до одного миллиарда евро из-за ожиданий на границах». По его словам, при передвижении товаров в регионе 80% времени уходит на досмотр грузов и лишь 20% проводится в пути.

В ходе пресс-конференции Александр Вучич подчеркнул, что Белград хотел бы реализовать аналогичные проекты и с другими соседними странами. Однако, по его словам, ни с одним из государств региона Сербия «не зашла настолько далеко» в двусторонних отношениях, как с Македонией.

По словам президента Сербии, конечная цель заключается в том, чтобы «создать Балканы со свободным потоком товаров, капиталов, услуг», так как это позволит значительно увеличить прибыль экономик стран региона.

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