Посол Индонезии в РФ пожелал студентам достичь наивысших успехов

Санкт-Петербург, , 16:05 — REGNUM Посол Индонезии в Российской Федерации и по совместительству в Белоруссии Вахид Суприяди вместе с ректором Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, профессором Александром Запесоцким позвонили в колокольчик, ознаменовав начало учебного года в России, сообщает Antaranews.

На мероприятии присутствовали приглашенные дипломаты, государственные чиновники, художники и руководители общин.

Вахид Суприяди пожелал студентам достичь наивысших успехов.

«Нет ничего невозможного. В следующие 30−40 лет, вы будете сидеть в VIP-рядах в качестве профессоров, губернаторов, мэров или даже послов», — заявил Вахид Суприяди, выступая перед 900 студентами и приглашенными.

Посол также имел возможность выступить с лекцией на тему: «Индонезия — Россия: от Сукарно-Хрущева до нынешних вызовов».

Посол подчеркнул, что «после первого золотого периода правления Сукарно в Индонезии и Никиты Хрущева в Советском Союзе две страны вступили во второй золотой век под руководством президента Джоко Видодо и президента России Владимира Путина».

По словам посла, Индонезия и Россия — оба государства с многоэтническим и многорелигиозным населением с очень большой территорией.

Посол предложил двум странам еще больше укрепить двусторонние отношения не только на уровне правительства, но и на уровне бизнеса и сообщества.

Вахид Суприяди в сопровождении почетного консула Республики Индонезии в Санкт-Петербурге Валерия Радченко провел встречу с заместителем председателя комитета по внешним связям правительства Санкт-Петербурга Вячеславом Калгановым.

На встрече обсуждался план продолжения межобластных отношений между Санкт-Петербургом и городом Джокьякарта. В ближайшее время федеральное правительство Санкт-Петербурга направит официальных лиц и деловых людей для посещения Джокьякарты и Сурабая, чтобы реализовать сотрудничество.

Торговый оборот между двумя странами вырос на 25% до 3,27 млрд долларов США, а в 2017 году поток российских туристов увеличился на 37% до 110 тыс. человек. В то же время более 20 тыс. туристов из Индонезии посетили Россию.

Санкт-Петербургский университет социальных и гуманитарных наук был основан в 1991 году и в настоящее время является одним из ведущих университетов России. Университет имеет пять факультетов: культура, искусство, экономика, право и конфликтные исследования. Число студентов в настоящее время составляет около 12 000 человек. Университет имеет семь кампусов, расположенных в разных городах России, а один находится за пределами России, а именно в Казахстане.

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