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В Хеймнице пройдет концерт против усиления правых взглядов в Германии и ЕС

Политика

Организаторам не пришло в голову то, что радикализация связана с миграционной политикой

В Хеймнице пройдет концерт против усиления правых взглядов в Германии и ЕС
Иван Шилов © ИА REGNUM
Тень фашизма

Берлин, 3 сентября 2018, 15:48 — REGNUM  В немецком городе Хеймниц пройдет перфоманс против протестов с участием праворадикальных группировок, сообщает 3 сентября Press Association.

Данное мероприятие связано с тем, что в городе в течение недели бушуют акции протеста, вызванные убийством гражданина Германии двумя мигрантами 26 августа.

Организаторы акции стремятся что-то противопоставить росту праворадикальных взглядов в Германии и в Европейском союзе в целом, вызванному ростом миграции и, соответственно, столкновениям между приезжими и местными жителями.

Напомним, 26 августа в немецком Хеймнице мигранты убили 35-летнего гражданина Германии. После чего 27 августа свыше 6 тыс. человек вышли на улицы с требованием изменить миграционную политику.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция готовится к возможным беспорядкам в немецком Хемнице

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Усиление правых в Европе
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