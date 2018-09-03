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МИД Франции подтвердил важность сохранения «нормандского формата»

Политика

Во французском внешнеполитическом ведомстве также подтвердили важность и целесообразность встреч между Россией, Германией, Францией и Украиной по вопросам урегулирования в Донбассе

Париж, 3 сентября 2018, 15:43 — REGNUM  Несмотря на гибель в результате теракта в Донецке главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко, не следует ставить под сомнение обязательства сторон по Минским договоренностям. Об этом со ссылкой на МИД Франции сообщает 3 сентября телеканал «РЕН-ТВ».

Во французском внешнеполитическом ведомстве также подтвердили важность и целесообразность встреч между Россией, Германией, Францией и Украиной по вопросам урегулирования в Донбассе в «нормандском формате».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва по-прежнему является сторонницей Минских договоренностей.

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Минские соглашения и их выполнение
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