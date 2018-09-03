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Верховная рада решила избавиться от законодательного спама

Политика

По этому показателю украинский парламент лидирует в Европе

Верховная рада решила избавиться от законодательного спама
Иван Шилов © ИА REGNUM
Верховная рада

Киев, 3 сентября 2018, 15:43 — REGNUM  В Верховной раде планируют усложнить подачу законопроектов для рассмотрения, заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий, сообщает 3 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, Парубий сам предложил принять закон, который бы усложнил депутатам подачу законопроектов. Спикер Верховной рады отметил, что в парламенте законодательный спам «только увеличивается». Инициатива Парубия предполагает, что любой регистрируемый закон должен сначала получить поддержку определенного количества депутатов, и только после этого его можно будет рассматривать.

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Напомним, среди европейских парламентов Верховная рада — самый «заспамленный» парламент. Количество законов, которые украинские депутаты предлагают в год, превышает число ежегодно рассматриваемых законов во всех европейских парламентах вместе взятых.

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