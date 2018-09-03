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МИД ФРГ: нацистские приветствия на улицах были бы позором для страны

Политика

По словам Хайко Мааса, на немецкой политике лежит особая ответственность за борьбу с распространением правых взглядов

МИД ФРГ: нацистские приветствия на улицах были бы позором для страны
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мигранты

Берлин, 3 сентября 2018, 15:46 — REGNUM  Большинство населения Германии открыто миру и космополитично. Задача немецкой политики — бороться с ксенофобией и любыми правыми настроениями, заявил министр иностранных дел Хайко Маас в интервью воскресному изданию BILD 2 сентября.

«Когда речь заходит о ксенофобии, правом экстремизме и расизме, Германия рассматривается особенно критично ‑ и это правильно. Если снова нацистские приветствия покажутся на наших улицах сегодня, это будет позор для нашей страны. Политика должна делать свою домашнюю работу», — сказал Маас.

Так ответил Маас, комментируя события в немецком городе Хемниц. Как сообщало ИА REGNUM, с 26 августа после гибели 35-летнего мужчины от рук двоих молодых беженцев в городе не прекращаются многотысячные демонстрации и акции протеста против миграционной политики.

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Политическая жизнь Германии
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