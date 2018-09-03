Малый бизнес ждёт от ГД преференций для социально ориентированных компаний

Москва, , 15:37 — REGNUM Опыт Московской области доказывает необходимость закона о преференциях для социально ориентированных предприятий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 сентября заявил глава «Опоры России» Александр Калинин перед совещанием представителей делового сообщества Московской области со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

«Московская область оказывает уникальную поддержку социально ориентированному бизнесу. В частности, социально ориентированным предприятиям компенсируют половину ставки арендных платежей, коммунальные платежи. Они могут пользоваться пониженными ставками фонда микрофинансования», — отметил Калинин.

Речь идёт об организациях, которые оказывают помощь детям, инвалидам, пожилым людям и другим. За счёт льгот доля таких предприятий в области выросла, отметил Калинин. Однако, по его словам, федеральный закон о поддержке таких предприятий до сих пор не принят — он находится на рассмотрении в Госдуме.

«Московская область приняла соответствующий закон, который позволяет в отсутствии федерального закона, опираясь на региональные, оказывать поддержу социально ориентированным предприятиям. Мы ждём что Госдума вслед за Московской областью примет соответствующий закон, чтобы все субъекты РФ не боялись использовать преференции для такого бизнеса», — отметил Калинин.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 3 сентября проводит совещание с представителями делового сообщества Московской области на территории Красногорского завода имени С.А.Зверева. В ходе встречи спикер Госдумы также пообщался с молодыми специалистами-сотрудниками завода.