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КНДР пока не сообщила о планах Ким Чен Ына посетить Россию — Песков

Политика

В графике президента РФ также нет поездки в Пхеньян

КНДР пока не сообщила о планах Ким Чен Ына посетить Россию — Песков
Иллюстрация: Mid.ru
Ким Чен Ын и Сергей Лавров

Москва, 3 сентября 2018, 15:39 — REGNUM  Северная Корея пока не сообщила о намерении главы государства Ким Чен Ына посетить Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке, а в графике российского лидера Владимира Путина также нет поездки в Пхеньян 9 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

В конце мая этого года глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с Ким Чен Ыном передал ему приглашение Владимира Путина нанести визит в Россию. В качестве одной из возможных площадок позже был назван ВЭФ, который пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября.

«Пока северокорейская сторона нам не сообщала о намерениях ее руководителя воспользоваться приглашением», — заявил Песков, добавив, что в графике президента нет поездки в Пхеньян 9 сентября.

Напомним, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что ни президент Южной Кореи Мун Чже Ин, ни лидер КНДР Ким Чен Ын, вероятнее всего, не приедут на ВЭФ.

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