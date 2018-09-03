Вице-спикер Рады: «Украине невыгодно убийство Захарченко»

Киев, , 15:35 — REGNUM Украине нужно продлить действие закона «Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (ОРДЛО). Об этом 3 сентября на брифинге в Раде заявила первый вице-спикер Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко.

«В зале Рады будет непростая дискуссия относительно будущей пролонгации закона «Об особенностях местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях», — сказала Геращенко.

По её словам, принятие закона усилит позиции украинской дипломатии и поможет решить вопрос продления санкций в отношении РФ.

«Закон был необходим для усиления нашей дипломатической позиции, для усиления санкций против Российской Федераций… Я сделаю все, чтобы в рамках минской платформы у нас произошла дискуссия и открытый диалог относительно возможности пролонгировать этот законопроект», — добавила Геращенко.

Она считает, что «убийство Захарченко связано с продолжением «зачистки», которую Кремль продолжает в Донецке и Луганске».

«Сегодня полный контроль над гуманитарной и безопасностной обстановкой в оккупированных Донецке и Луганске несет Москва и Кремль, которые полностью напичкали эти территории своими войсками, фсбнишками и т. п», — пояснила Геращенко.

Она заверила, что Украине был выгоден открытый суд над Захарченко, а не его ликвидация.

«Украине не интересны марионетки. Мы стремимся видеть всех, кто ответственен за издевательства над нашими политзаключенными, заложниками, убийства украинских военных и гражданских, в публичных международных и украинских судах, чтобы они несли ответственность. К сожалению, Российская Федерация действует по логике бандитских разборок и фсбшных практик — где-то они травят, где-то взрывают», — рассказала вице-спикер.

Геращенко также считает, что Кремль пытается дестабилизировать обстановку на Донбассе и выйти из минских соглашений.

«Кремль ставит на дестабилизацию ситуации. Мы уже слышим заявления представителей Кремля о том, чтобы не проводить встречу в рамках нормандского формата, чтобы не отвечать на трудные вопросы. Россия пытается уйти от ответственности за невыполнение минских соглашений. Россия пытается уйти от ответственности за бардак на оккупированном Донбассе», — подытожила политик.

Как сообщалось, 31 августа в Донецке в ресторане «Сепар» (на бул. Пушкина, Ворошиловский район) в результате взрыва был убит глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель. При этом девять человек получили ранения, среди них глава минфина ДНР Александр Тимофеев. В ДНР заявили о поимке украинской диверсионной группы.