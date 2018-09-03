Назарбаев: Переход казахского алфавита на латиницу сблизит тюркские страны

Бишкек, , 15:33 — REGNUM Переход казахского алфавита на латинскую графику сблизит письменность тюркоязычных стран. Об этом 3 сентября заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщает агентство «Казинформ».

Назарбаев также считает, что общность и единство тюркских стран может укрепиться за счет переименования Южно-Казахстанской области в Туркестанскую.

«Туркестан получил статус центра новой области. Этот город имеет многовековую историю. Это историческое событие, которое укрепит нашу общность и единство», — отметил Назарбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября в ходе выступления на VI саммите Совета сотрудничества тюркоязычных стран Нурсултан Назарбаев предложил определить 100 выдающихся личностей тюркского мира.

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