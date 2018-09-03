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Песков рассказал о подготовке визита Путина в Саудовскую Аравию

Политика

Песков напомнил, что король Саудовской Аравии во время визита в Россию пригласил Путина посетить Эр-Рияд

Москва, 3 сентября 2018, 15:32 — REGNUM  В Кремле обсуждается вопрос о визите президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию по приглашению короля, однако точной даты пока не назначено, заявил 3 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам.

Представитель Кремля напомнил, что король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд во время визита в Россию в этом году пригласил Путина посетить Эр-Рияд в любое удобное время, а министры иностранных дел двух государств обсуждали подготовку такого визита.

«Как только сроки визита будут согласованы, мы также вас проинформируем», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, в конце августа спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку, замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил, что Путин может совершить визит в Саудовскую Аравию в ближайшее время.

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Внешняя политика России
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