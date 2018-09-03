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ДНР: ВСУ готовятся к наступлению на мариупольском направлении в Донбассе

Политика

Ударная группировка состоит из нескольких бригад ВСУ и добровольческих подразделений

Донецк, 3 сентября 2018, 15:22 — REGNUM  Украинская 128-я горно-пехотная бригада ВСУ на мариупольском направлении переведена в состояние высшей степени боевой готовности, заявил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщает 3 сентября «Донецкое агентство новостей».

По его словам, подразделения бригады пополняют запасы материальных средств и боеприпасов и готовятся к наступлению. Басурин отметил, что ранее на мариупольском направлении начала разворачиваться ударная группировка из других бригад и националистических подразделений. Таким образом, 128-я бригада усилит данную группировку.

Напомним, украинское военное командование активизировало деятельность армии в Донбассе после сообщения о гибели главы ДНР Александра Захарченко. Он был убит взрывом в ресторане «Сепар» в Донецке.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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