Москва, , 15:20 — REGNUM Говоря о том, что «у киевских властей нет никаких шансов вернуть Крым», обозреватель The National Interest лукавит. Шансов «вернуть Крым» у Киева не было никогда, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Дуг Бэндоу написал, что волеизъявление жителей Крыма, решивших вернуться в состав России, не позволяет Украине претендовать на полуостров, и пытаться передать регион Украине без согласия его жителей было бы неверным решением.

«Он его, надо сказать, за двадцать с лишним лет существования в отрыве от России так и не смог сделать своим. Смог бы, события зимой и весной 2014 года развивались бы иначе.

Поэтому возможен один вариант: продолжение попыток Запада отобрать Крым у России и прилепить его к тому, что останется от «незалежной» в результате политики режима Порошенко. Впрочем, и эти остатки скоро развалятся.

Соответственно, речь идёт о глупой и бесперспективной в части, касающейся связанных с Крымом задач, политике, и хорошо, что американский политолог это понимает. Но в части, касающейся общего военно-политического давления Запада на нашу страну, эта линия логична.

Западу нужен не Крым, Западу нужна послушная Россия, которая ничего не смеет делать без его одобрения. Однако «послушание», как мы убедились в 1990-е и начале 2000-х, сохранения России в суверенном качестве не обеспечивает. Наоборот, поняли мы, это путь к исчезновению России как таковой.

Поэтому противостояние с Западом по Крыму носит для России экзистенциальный характер, это вопрос выживания. Дальше всё определяется тем, насколько мы хотим выжить, насколько готовы защищать себя, насколько понимаем, что для этого выживания внутренний порядок и основанное на справедливости благополучие имеют ещё большее значение, чем внешнеполитическая твёрдость».

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