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Глава МИД Германии не стал бы приглашать Путина на свою свадьбу

Политика

По словам главы немецкого МИД, высокопоставленные дипломаты не должны так поступать

Берлин, 3 сентября 2018, 15:22 — REGNUM  Министр иностранных дел Германии Хайко Маас не стал бы приглашать президента России на свою свадьбу. Об этом он заявил в интервью воскресному изданию BILD 2 сентября.

«Нет», — ответил Маас на соответствующий прямой вопрос журналиста, когда речь зашла о приглашении президента России Владимира Путина на свадьбу главы австрийского МИД Карин Кнайсль.

«Как министр иностранных дел, я также являюсь самым главным дипломатом. Поэтому я сказал бы скорее «нет», — пояснил Маас.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа Владимир Путин под дороге в Берлин сделал остановку в Австрии, где посетил свадьбу Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера. В качестве подарка молодоженам Путин подарил выступление Кубанского казачьего хора.

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Политическая жизнь Германии
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