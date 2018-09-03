Песков: Россия продолжит поддерживать Минские соглашения

Москва, , 15:15 — REGNUM Несмотря на то, что после убийства главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко сложно вести разговор с Киевом, Россия по-прежнему является сторонницей Минских договоренностей. Об этом 3 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, именно Украина в настоящее время «тормозит» реализацию соглашений.

«После произошедшего теракта, наверное, сложно о чём-то говорить с украинской стороной. Но ещё раз повторяю: это не означает, что Россия выходит из минского процесса», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября пресс-секретарь российского лидера заявил, что трагедия в Донецке, где в результате взрыва в кафе погиб глава ДНР Александр Захарченко, будет иметь неизбежные последствия.

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