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Песков: Россия продолжит поддерживать Минские соглашения

Политика

Украина в настоящее время тормозит реализацию соглашений, добавил он

Песков: Россия продолжит поддерживать Минские соглашения
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Москва, 3 сентября 2018, 15:15 — REGNUM  Несмотря на то, что после убийства главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко сложно вести разговор с Киевом, Россия по-прежнему является сторонницей Минских договоренностей. Об этом 3 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, именно Украина в настоящее время «тормозит» реализацию соглашений.

«После произошедшего теракта, наверное, сложно о чём-то говорить с украинской стороной. Но ещё раз повторяю: это не означает, что Россия выходит из минского процесса», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября пресс-секретарь российского лидера заявил, что трагедия в Донецке, где в результате взрыва в кафе погиб глава ДНР Александр Захарченко, будет иметь неизбежные последствия.

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Убийство главы ДНР Александра Захарченко
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