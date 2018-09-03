В Кремле ответили на заявление Макрона о «мечте» Путина

Москва, , 15:10 — REGNUM Российская Федерация готова вступить на путь нормализации отношений с Европейским союзом, если Брюссель проявит готовность, заявил 3 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что заветная мечта российского лидера Владимира Путина — «демонтировать» Евросоюз.

«Что касается отношения Путина к ЕС, то мы с сожалением констатируем, что не по инициативе России эти отношения находятся в таком изрядно подмороженном состоянии», — заявил Песков.

По его словам, такая ситуация не соответствует интересам ни государствам — членам ЕС, ни России.

Напомним, ранее Макрон уже высказывался о Путине в подобном роде. Так, весной этого он назвал российского лидера «сильным и умным» человеком, но призвал «не быть наивными» с ним, поскольку Путин «настроен на вмешательство в европейскую демократию».

«Я считаю, что мы не должны проявлять слабость с президентом Путиным. Когда ты слаб, он это использует», — считает Макрон.

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