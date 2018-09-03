Порошенко вознамерился изгнать Черноморский флот РФ из Крыма

Киев, , 15:02 — REGNUM Украинский президент Пётр Порошенко внес в Верховную раду законопроект, действие которого предполагает лишение Черноморского флота России права находиться на территории Крыма, заявила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко. Об этом сообщает 3 сентября телеканал «112 Украина».

По словам Луценко, украинский лидер направил в парламент поправки в конституцию, которые закрепляют в основном законе страны «евроатлантическое направление развития Украины».

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Также представитель Порошенко подчеркнула, что из преамбулы документа будут исключены положения, по которым иностранные государства ранее могли арендовать военные базы на территории Украины.

«Подразумевается пребывание Черноморского флота России на территории Крымского полуострова», — отметила она.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля Порошенко заявил, что Россию «очень пугает» встраивание Украины в европейские и трансатлантические структуры.

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