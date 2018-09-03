В Верховной раде заявили о «реванше прокремлевских сил»

Киев, , 15:06 — REGNUM Глава парламентской фракции «Самопомощь» Олег Березюк заявил, что на Украине начался «реванш российских и пророссийских сил». Об этом Березюк сказал 3 сентября на согласительном совете Верховной рады.

Депутат обвинил президента Украины Петра Порошенко и правоохранительные органы в «пособничестве врагу», комментируя форматы вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и «1+1».

"Опять президент Украины и другие чиновники заговорили о разрыве, отмене соглашения о дружбе с Россией (договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной («Большой договор») — ИА REGNUM ). Давно надо было это сделать. Но что при этом делается в реальности? В реальности сегодня российские и пророссийские агенты влияния фактически полностью контролируют медийное пространство Украины. Почему это произошло? Это произошло из-за бездействия правоохранительных органов Украины под руководством президента и правительства. Как следствие безнаказанности всё, что сегодня делается с медиа — пособничество врагу», — сказал Березюк.

По его словам, сегодня Киев отдает под контроль пророссийских сил газовые компании. При этом Березюк обвинил власти в сдаче Кремлю Азовского моря и Донбасса.

«Сегодня в центре страны в результате безответственности и безнаказанности со стороны правоохранительных органов, правительства и президента Украины украинские газовые источники скупаются пророссийскими газовыми компаниями и пророссийскими олигархами. Сегодня Азовское море фактически контролируется врагом, а МИД и не собирается обращаться к международному сообществу, чтобы в ответ арестовывать российские суда в международных портах. Безнаказанность и бездеятельность ведут к реваншу пророссийских и российских сил в Украине. Более того, появляется новая-старая тема об «особом статусе» оккупированных территорий. Это также пророссийский сценарий по дестабилизации ситуации в Украине», — добавил Березюк.

Как сообщалось, 29 августа экс-замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов проинформировал, что в Вене подписал соглашение об управлении телеканалом NewsOne.

«Собственник ста процентов уставного фонда компании Владимир Мураев (депутат от фракции «Оппоблок» — ИА REGNUM ) передал мне телеканал в управление сроком на три года. По условиям договора мне, на коммерческих условиях, передано право осуществлять всю деятельность по управлению телеканалом. Соглашение предусматривает, что в течении этого периода собственник не имеет права вмешиваться в мою деятельностью или в одностороннем порядке прекратить договор. Если собственник захочет продать канал, по условиям договора он должен приоритетно предложить его мне», — отметил Портнов.

При этом украинские СМИ сообщают, что телеканал «112 Украина» приобрел малоизвестный Эдуард Катц.

По некоторым данным, за ним стоит глава пророссийской организации «Украинский выбор», кум российского президента Виктор Медведчук.

Напомним, ранее коллектив журналистов «Телевизионной службы новостей» телеканала «1+1» (принадлежит беглому олигарху Игорю Коломойскому) выразил протест против участия жены Медведчука Оксаны Марченко в ближайшем сезоне шоу «Танцы со звездами» на «1+1».