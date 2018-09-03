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Звезда КВН намерена вернуться на выборы в Екатеринбурге

Политика

В Свердловский областной суд поступила кассационная жалоба

Звезда КВН намерена вернуться на выборы в Екатеринбурге
Riding the Bullet
Юлия Михалкова

Екатеринбург, 3 сентября 2018, 14:53 — REGNUM  Снятая с выборов в гордуму Екатеринбурга звезда команды КВН «Уральские пельмени» Юлия Михалкова намерена добиться своего участия в выборах. В Свердловский областной суд поступила её кассационная жалоба.

Решение по жалобе может быть принято до конца недели.

Напомним, она баллотировалась по девятому одномандатному округу. Но Ленинский райсуд Екатеринбурга снял её с выборов. Это решение уже подтвердил Свердловский облсуд и оно уже вступило в силу. В списке кандидатов Михалковой сейчас нет.

Напомним, выборы депутатов думы пройдут 9 сентября.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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