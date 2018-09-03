Звезда КВН намерена вернуться на выборы в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 14:53 — REGNUM Снятая с выборов в гордуму Екатеринбурга звезда команды КВН «Уральские пельмени» Юлия Михалкова намерена добиться своего участия в выборах. В Свердловский областной суд поступила её кассационная жалоба.

Решение по жалобе может быть принято до конца недели.

Напомним, она баллотировалась по девятому одномандатному округу. Но Ленинский райсуд Екатеринбурга снял её с выборов. Это решение уже подтвердил Свердловский облсуд и оно уже вступило в силу. В списке кандидатов Михалковой сейчас нет.

Напомним, выборы депутатов думы пройдут 9 сентября.