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Глава МИД Ирана: Идлиб должен быть зачищен от террористов

Политика

Заявление было сделано в преддверии саммита между Ираном, Сирией и Россией

Глава МИД Ирана: Идлиб должен быть зачищен от террористов
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Террорист

Тегеран, 3 сентября 2018, 14:56 — REGNUM  Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что сирийская провинция Идлиб должна быть зачищена от террористов, сообщает 3 сентября Reuters.

Данное заявление было сделано в преддверии саммита между Ираном, Сирией и Россией, посвященного освобождению последнего крупного анклава, удерживаемого преступными группировками.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда акции протеста переросли в военное сопротивление правительству. В конфликт сразу же вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС России и военным Ирана. Тем не менее конфликт по-прежнему не исчерпан.

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Война в Сирии
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