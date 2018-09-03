Узбекистан может войти в Совет сотрудничества тюркоязычных государств

Ташкент, , 14:47 — REGNUM «Киргизия, как не имеющая выхода к морю страна, заинтересована в успешном развитии транспортных маршрутов, полноценно связывающих торговлю между Востоком и Западом», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков, выступая на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, пишет пресс-служба главы государства.

По его словам, в этой связи наибольший интерес для киргизской стороны представляет проект строительства железнодорожной магистрали «Китай — Киргизия — Узбекистан». Также президент Киргизии подчеркнул необходимость обратить внимание на вопросы диверсификации экономики, расширения транспортных коридоров, развития предпринимательства и улучшения инвестиционного климата в странах-участницах ССТГ.

Жээнбеков отметил важность активизации совместной работы в сфере кибербезопасности, а также по электронному правительству и по спутниковой связи. И добавил, что Киргизия заинтересована во втором этапе проекта TASIM, который предполагает объединение крупных центров обмена информацией на востоке и западе.

«Мы активно поддерживаем динамичное развитие туризма между нашими странами. Мы готовы приложить все усилия для успешной реализации туристического пакета «Современный Шелковый путь», который охватывает Турцию, Азербайджан, Казахстан и Киргизию. Постепенное присоединение к этому проекту Узбекистана и Венгрии сделает этот пакет еще более привлекательным», — сказал Жээнбеков.

Подводя итог своего выступления, киргизстанский лидер выразил поддержку намерению Узбекистана присоединиться к Тюркскому совету в качестве полноправного участника, и Венгрии — за получение статуса государства-наблюдателя,

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 3 сентября, в городе Чолпон-Ата на побережье озера Иссык-Куль в Киргизии проходит VI саммит глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

Участие в мероприятии принимают президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — в качестве почетных гостей.

По итогам заседания председательство в Совете сотрудничества тюркоязычных государств перейдет от Казахстана к Киргизии.