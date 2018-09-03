В БПП заявили, что телеканалы NewsOne и «112 Украина» «контролирует Путин»

Киев, , 14:40 — REGNUM На очередной сессии Верховная Рада Украины должна принять ряд законов, которые касаются сферы безопасности страны, в частности, законы о Службе безопасности Украины и о внешней разведке. Об этом 3 сентября на согласительном совете Рады заявил спикер Рады Андрей Парубий.

«Наиболее важным для нас является вопрос безопасности. Хочу напомнить, мы в конце прошлой сессии приняли закон «О национальной безопасности», который предусматривает принятие и имплементацию ряда следующих законов. Среди них и закон «О Службе безопасности», и закон «О разведывательных органах», закон «О государственном оборонном заказе» и напомню, это наше обязательство — закон об отдельном парламентском комитете, который бы осуществлял парламентский контроль над сектором безопасности, над разведывательными органами», — сказал Парубий.

При этом он назвал передачу телеканала «NewsOne» в управление экс-главе администрации президента Виктора Януковича Андрею Портнову «атакой» со стороны тех людей, которые «откровенно работают на страну — агрессор».

«Конечно, в сфере безопасности вопросом номер один является информационная безопасность. Я обговорил с главой комитета Викторией Сюмар о подготовке предложений относительно информационной безопасности. Если мы не сможем защитить своё внутреннее информационное пространство, нам будет сложно говорить о защите от внешней информационной агрессии. К сожалению, за это лето внутреннее информационное пространство подверглось атакам, в том числе со стороны тех людей, которые откровенно работают на страну — агрессор», — добавил Парубий.

В свою очередь глава фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов призвал парламент защитить информационное пространство от телеканалов, которыми якобы управляет президент России Владимир Путин.

«Динамика антиукраинских настроений на этом телеканале («NewsOne» — ред.) приобретает все большие размеры. Все чаще этот телеканал ретранслирует «темники» Кремля, все чаще используя для этого представителей «пятой колонны». Мы считаем, что украинское информационное пространство должно быть решительно защищено от телеканалов беглецов, которые передали эти телеканалы в управление Путину», — сказал Герасимов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа экс-замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов проинформировал, что в Вене подписал соглашение об управлении телеканалом «NewsOne».

"Собственник ста процентов уставного фонда компании Владимир Мураев (депутат от фракции «Оппоблок» — ИА REGNUM ) передал мне телеканал в управление сроком на три года. По условиям договора мне, на коммерческих условиях, передано право осуществлять всю деятельность по управлению телеканалом. Соглашение предусматривает, что в течении этого периода собственник не имеет права вмешиваться в мою деятельностью или в одностороннем порядке прекратить договор. Если собственник захочет продать канал, по условиям договора он должен приоритетно предложить его мне», — отметил Портнов.

Напомним, депутат от фракции «Оппоблок» Владимир Мураев считается официальным собственником телеканала «112 Украина».