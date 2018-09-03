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Глава Казахстана предложил выделить 100 выдающихся личностей тюркского мира

Политика

Еще одна инициатива — проводить форум молодежных лидеров Тюркского совета

Бишкек, 3 сентября 2018, 14:38 — REGNUM  Определить 100 выдающихся личностей тюркского мира предложил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который проходит в Киргизии в городе Чолпон-Ата. В качестве примера глава страны привел казахстанскую программу «Рухани жангыру» — «Духовное просвещение». Именно в ее рамках был разработан новый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике, а также был начат проект «100 новых лиц Казахстана».

Аналогичный проект, по мнению Назарбаева, нужен и другим странам тюркского мира.

«Наши богатые поучительные истории, много выдающихся личностей… В связи с этим предлагаю в рамках Тюркского совета также рассмотреть возможность реализации проекта «100 выдающихся личностей тюркского мира», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, президент предложил на регулярной основе проводить форум молодежных лидеров Тюркского совета, научные конференции, семинары, организовывать экспедиции в исторические места.

Тюркский совет был создан в 2009 году. В настоящее время в его состав входят Казахстан, Азербайджан, Киргизия и Турция.

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