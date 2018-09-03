Правительство Индонезии предоставит 5000 стипендий студентам Ломбока

Джакарта, , 14:44 — REGNUM Правительство Индонезии через министерство исследований, технологий и высшего образования предоставляет 5000 образовательных стипендий для жертв землетрясения острова Ломбок, сообщает Antaranews.

«Мы предоставляем стипендии для 5 000 студентов с острова Ломбок, пострадавшего от серии землетрясений», — заявил министр исследований, технологий и высшего образования Индонезии Мохамад Насир.

Министр отметил, что стипендии должны помочь учащимся, пострадавшим от землетрясения на Ломбоке, продолжить свое образование.

«Студенты не должны отказываться от колледжа и института, потому что случилась катастрофа. Мы настаиваем на продолжении обучения», — подчеркнул министр.

Правительство также обратило внимание на образование спортсменов. Мохаммад Насир ожидает, что спортсмены, достигшие таких успехов на Азиатских играх 2018 года, будут продолжать добиваться успехов не только в спорте, но и в академической сфере.

Напомним, несколько землетрясений, включая последнее 19 августа магнитудой 6,9, потрясли индонезийский остров Ломбок. Общее число жертв землетрясений на острове достигло 515 человек.

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