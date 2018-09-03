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Нововведение в школах Николаевской области: гимн Украины и минута молчания

Политика

Соответствующее распоряжение подписал глава Николаевской областной администрации Алексей Савченко

Нововведение в школах Николаевской области: гимн Украины и минута молчания
В. Соколов. Школа

Николаев, Украина, 3 сентября 2018, 14:40 — REGNUM  Местные власти обязали школы Николаевской области начинать первые уроки с прослушивания гимна Украины и минуты молчания, сообщило 3 сентября местное издание Никвести.

О новшестве сообщил глава администрации области Алексей Савченко во время торжественной линейки в школе №36 города Николаева.

Чиновник отметил, что дети имеют возможность учиться в школе благодаря 161 боевику «АТО», ликвидированному в Донбассе, поэтому они должны ежедневно чтить их память:

«Сегодня я подписал распоряжение, согласно которому во всех школах с 1 сентября перед первым уроком должен звучать гимн Украины как наш символ. И должна быть минута молчания. Только после этого нужно начинать обучение. Таким образом, мы будем воспитывать украинцев, нашу нацию. Чтобы вы понимали и осознавали, что когда звучит гимн, надо стоять и петь, а когда звучит минута молчания, нужно сделать все, чтобы как будто тишина остановилась, как остановились сердца наших с вами героев, наших парней», — рассказал Савченко.

Напомним, ранее Алексей Савченко всерьез утверждал, якобы Николаевщина является родиной Конана-варвара.

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