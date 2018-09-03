В Екатеринбурге КОИБы установят на 86% избирательных участков

Екатеринбург, , 14:25 — REGNUM В Екатеринбурге на 495 из 573 избирательных участков можно будет проголосовать с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

На 59 участках протоколы сделают при помощи технологии машиночитаемых QR-кодов. А 485 участков оснастят видеонаблюдением.

Напомним, выборы пройдут 9 сентября. Жители Екатеринбурга выберут депутатов гордумы: 18 по одномандатным округам и столько же по партийным спискам.