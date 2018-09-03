Лавров признал успехи британской дипломатии по «делу Скрипалей»

Москва, , 14:24 — REGNUM Британские дипломаты, убедившие своих коллег из ЕС выслать российских дипломатов в рамках дела об отравлении экс-шпиона Сергей Скрипаля и его дочери Юлии, проявили высокий уровень профессионализма. Об этом 3 сентября в ходе выступления перед первокурсниками Московского государственного института международных отношений (МГИМО) заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, в произошедшем проявилось умение британских дипломатов «уговаривать и пропускать впереди себя тех, кто может брать на себя черную работу».

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«Я искренне снимаю шляпу перед британским дипломатами, которые в период, когда страна уходит полностью из Евросоюза, умудряются влиять на политику ЕС в отношении России», — подчеркнул российский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Лавров заявил, что Вашингтон и группа его сателлитов в международных отношениях пытается подменять дипломатию принципами шантажа, диктата, ультиматумов и угроз.

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