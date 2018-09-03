Понедельник, 3 Сентября 2018 года
15:28:10 МСК

Лавров признал успехи британской дипломатии по «делу Скрипалей»

Политика

В произошедшей высылке российских дипломатов проявилось умение Великобритании «уговаривать и пропускать впереди себя тех, кто может брать на себя черную работу»

Лавров признал успехи британской дипломатии по «делу Скрипалей»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Туманный Альбион

Москва, 3 сентября 2018, 14:24 — REGNUM  Британские дипломаты, убедившие своих коллег из ЕС выслать российских дипломатов в рамках дела об отравлении экс-шпиона Сергей Скрипаля и его дочери Юлии, проявили высокий уровень профессионализма. Об этом 3 сентября в ходе выступления перед первокурсниками Московского государственного института международных отношений (МГИМО) заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, в произошедшем проявилось умение британских дипломатов «уговаривать и пропускать впереди себя тех, кто может брать на себя черную работу».

Читайте также: Лавров: Россия не признает шагов США, нарушающих международное право

«Я искренне снимаю шляпу перед британским дипломатами, которые в период, когда страна уходит полностью из Евросоюза, умудряются влиять на политику ЕС в отношении России», — подчеркнул российский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Лавров заявил, что Вашингтон и группа его сателлитов в международных отношениях пытается подменять дипломатию принципами шантажа, диктата, ультиматумов и угроз.

Читайте также: США намеренно используют шантаж вместо дипломатии — Лавров

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
МИД России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить