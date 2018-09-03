Для ВВС США разработана гибридная версия истребителя пятого поколения

Вашингтон, , 14:20 — REGNUM Американский портал Defense One опубликовал статью под названием «Lockheed создает гибрид F-22/F-35 для ВВС США». В этой статье сообщается о том, что компания Lockheed Martin предлагает Военно-воздушным силам США новую модель многоцелевого истребителя пятого поколения F-22 Raptor.

Новый вариант самолета должен быть ответом на вызовы со стороны России и Китая. По мнению американских экспертов, данный гибридный самолет — это не F-22 и не F-35, это их комбинация. Он будет иметь корпус F-22 и бортовую электронику F-35.

Lockheed Martin, кроме ВВС США, предлагает эту гибридную модель Японии.

Эксперты считают, что покупка модернизированных F-22 позволит американским военным сделать шаг вперед, прежде чем покупать радикально переработанный истребитель шестого поколения с технологиями, которые еще практически не подтверждены.

Компания Lockheed Martin также ищет способы модификации F-35, второго американского самолета пятого поколения. Рассматривается вариант повышения мощности его двигателя и уменьшения расхода топлива без изменения внешней конструкции боевой машины.

В отношении F-35 главной проблемой считается его высокая цена. В последнем контракте на поставку министерство обороны США хотело бы зафиксировать цену в 90 миллионов долларов за единицу, оно также ожидает, что к 2020 году стоимость одного самолета упадет еще на 10 миллионов долларов.

В соответствии с текущими планами Пентагона военно-воздушные силы в 2030 году будут иметь тысячу самолетов F-22 и F-35 и тысячу F-15 и F-16.

Lockheed Martin продвигает американским военным идею увеличения поставки самолетов пятого поколения, упирая на жизненную необходимость иметь больше боевых машин, выполненных по технологии снижения заметности. По мнению экспертов, если бы уровень производства F-35 был увеличен до 80 или 100 самолетов в год, то около 80 процентов из этих двух тысяч истребителей в 2030 были бы самолетами пятого поколения.