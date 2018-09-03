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В Каталонии могут провести повторный референдум

Политика

Глава правительства Испании считает, что второе голосование поможет решить вопрос мирного сосуществования

В Каталонии могут провести повторный референдум
Иван Шилов © ИА REGNUM
Каталония

Мадрид, 3 сентября 2018, 14:23 — REGNUM  3 сентября глава правительства Испании Педро Санчес предложил провести повторный референдум о статусе Каталонии, пишет газета ABC.

«Что поставлено на карту — это не независимость, это вопрос сосуществования», — сказал Санчес. По его словам, Каталония нуждается в новом соглашении между каталонцами, и этот референдум мог бы усилить автономию, но покончить с вопросом самоопределения.

«Независимо от того, что говорит председатель Женералитета, правительство Испании не будет подниматься из-за стола переговоров двусторонних комиссий», — заверил Санчес.

Напомним, после смены правительства Испании в июне этого года Мадрид и Барселона начали переговоры, однако серьезного прогресса достигнуто не было. Была возобновлена работа двусторонних комиссий, а также состоялась личная встреча Педро Санчеса с каталонским лидером Кимом Торрой. Мадрид готов решать любые экономические проблемы автономии, но не при каких условиях не согласится на ее независимость.

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Политическая жизнь Испании
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