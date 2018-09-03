Тимошенко предложила разогнать правительство Украины — если подорожает газ

Киев, , 14:08 — REGNUM Верховная рада должна отправить в отставку правительство Украины, а том случае, если оно примет решение о повышении тарифов на газ. Об этом в ходе заседания согласительного совета украинского парламента заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

По словам бывшего украинского премьер-министра, необходимо «внести проект постановления про отставку правительства, если будет принято решение поднять цену на газ». Добавим, ранее глава украинского правительства Владимир Гройсман отметил, что повышение тарифов на газ нужно для того, чтобы Украина могла возобновить диалог с внешними заемщиками.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа в украинской компании «Нафтогаз» заявили, что в связи с колебаниями курса американского доллара, цена на газ для украинской промышленности вырастет более чем на 20%.

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