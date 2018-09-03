Жители Италии платят ЕС втрое меньше немцев и шведов

Рим, , 14:06 — REGNUM Италия платит в бюджет ЕС в среднем на 2,2 млрд евро в год больше, чем получает обратно, то есть каждый гражданин страны перечисляет в бюджет союза около 36 евро в год, сообщает Il Sole 24 Ore в понедельник, 3 сентября.

Обозреватели издания отмечают, что этот показатель втрое ниже, чем в Германии (104 евро с гражданина в год) или Швеции (112 евро).

Ранее вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо заявил о намерение возглавляемой им правящей партии «Движение 5 звезд» заблокировать отчисления Италии в бюджет ЕС, а также принятие бюджета ЕС на 2021−2027 годы, если Брюссель не пойдет навстречу Италии в вопросах нелегальной миграции и изменений итальянской экономической политики.

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Еврокомиссар по бюджетным вопросам Гюнтер Эттингер заявил, что все государства-члены ЕС должны перечислять членские взносы в бюджет союза в установленные сроки, в противном случае они будут оштрафованы. Эттингер также предложил итальянскому правительству «не смешивать» вопрос о нелегальной миграции с вопросом о членских взносах в бюджет Евросоюза. Ди Майо назвал еврокомиссара «лицемером» и отметил, что никакой реальной помощи ЕС Италии не оказывает.

Ди Майо, как ранее экс-премьер-министр Маттео Ренци, отмечал, что Италия ежегодно перечисляет в бюджет ЕС 20 млрд евро в год. Сумма не соответствует действительности, ответил Эттингер. По данным итальянских журналистов, в последние годы Италия перечисляет в бюджет ЕС 12−15 млрд евро, обратно получает на 2−4 млрд евро меньше.

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