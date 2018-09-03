В ООН призвали Facebook не мешать мятежникам бороться за права человека

Женева, Швейцария, , 14:02 — REGNUM Эксперты ООН призвали 3 сентября руководство социальной сети Facebook сузить свое «огульное» определение терроризма, чтобы не дать правительствам тех или иных стран возможности по своему усмотрению лишать критиков возможности высказываться, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением выступила специальный докладчик ООН по вопросу о поощрении и защите прав человека в условиях борьбы с терроризмом Фионнуала Ни Аолаин. Она написала исполнительному директору социальной сети Марку Цукербергу, указав, что социальная сеть несправедливо относится к тем негосударственным группам, которые с помощью насилия достигают своих целей в качестве террористических организаций.

«Использование таких огульных определений вызывает особенно большое беспокойство в свете того, что целый ряд правительство стремится к демонизации определенных форм несогласия и оппозиции (как мирной, так и насильственной), отнеся их в категорию терроризма», — отметила она.

В своем письме Ни Аолаин указала, что политика Facebook не принимает во внимание различные группировки мятежников, которые соблюдают международное право, но примеров таких группировок не привела.

Несмотря на то что она высоко оценила работу социальной сети по борьбе с «террористической деятельностью в интернете», она заявила о том, что руководство сети не должно вмешиваться в права человека других людей, поэтому должен существовать метод опротестования принятых решений.