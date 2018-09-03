СМИ: Зурабишвили уверена в поддержке «Грузинской мечты»

Тбилиси, , 14:01 — REGNUM Независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили уверена, что правящая партия «Грузинская мечта» на выборах 28 октября поддержит именно ее кандидатуру. Об этом она заявила в интервью грузинскому еженедельнику «Квирис палитра» («Палитра недели»).

При этом она подчеркнула, что поддержки от других партий не ожидает и не желает.

«Как я не представляю, чтобы меня поддержала какая-либо иная партия, кроме «Грузинской мечты», так не представляю, что «Грузинская мечта» поддержит какого-либо другого кандидата, кроме меня», — заявила Саломе Зурабишвили.

Колебания внутри правящей партии относительно кандидата, которому она объявит поддержку, для Зурабишвили вполне понятны.

«Понятно, почему «Грузинская мечта» требует срока до 8 сентября. Именно в этот день определится личность кандидатов в президенты», — отметила кандидат в президенты.

Она пообещала, что в случае ее избрания главой государства президентом конфронтации не будет и сделает все для перевода отношений с правительством на новые рельсы.

Напомним, что правящая партия «Грузинская мечта» на президентских выборах 28 октября своего кандидата выдвигать не будет. Как ранее заявил председатель партии Бидзина Иванишвили, правящая партия окажет поддержку тому независимому кандидату, который ближе всего будет к ее взглядам.