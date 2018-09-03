На Юге России стартовали масштабные учения тыловиков

Волгоград, , 13:59 — REGNUM В пяти субъектах Юга России 3 сентября начались масштабные учения подразделений материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа. Они пройдут в Волгоградской и Астраханской областях, в Дагестане, Северной Осетии и Крыму. Общее число военнослужащих и гражданского персонала, задействованных в учениях, составляет более пяти тысяч человек, военной техники — около полутора тысяч единиц, сообщили ИА REGNUM в округе.

В двух субъектах Северо-Кавказского федерального округа — Дагестане и Северной Осетии будут отработаны действия по обеспечению боеприпасами и вооружением. Так, в акватории Каспийского моря будет отработана доставка и зарядка боевых кораблей крылатыми ракетами «Калибр». На горном полигоне «Дарьял» в Северной Осетии военнослужащие отработают навыки комплексного обеспечения мотострелковых частей в условиях общевойскового боя.

Кроме того, в Дагестане подразделения МТО обеспечат горюче-смазочными материалами учения в районе боевых действий общевойсковых подразделений и морской пехоты.

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Напомним, 20 августа в Южном военном округе были подняты по учебной тревоге более 2500 военнослужащих из соединений спецназа, дислоцированных в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области.

Во время тактико-специальных учений отрабатывается передислокация по воздуху разведчиков подразделений на горные полигоны Северной Осетии, Чечни, Дагестана и Крыма. Они будут отрабатывать навыки по выполнению задач в тылу условного противника.

Кроме того, с 20 августа по 15 сентября на Юге России проводятся двусторонние ротные тактические учения совместно с тактико-специальными учениями родов войск, в которых участвуют более 6000 человек.