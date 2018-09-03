Узбекистан усилит сотрудничество со странами Тюркского совета

Бишкек, , 14:14 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель правительства Венгрии Виктор Орбан приняли участие в VI саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в городе Чолпан-Ате, сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.

В ходе своего выступления Мирзиёев отметил, что страны Совета придерживаются схожих и близких взглядов в международных и региональных вопросах. Глава Узбекистана также предложил важные направления сотрудничества в рамках Совета, в том числе в сфере туризма, культуры, безопасности и образования.

«Мы заинтересованы в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества в рамках Тюркского совета», — добавил Мирзиёев.

Как сообщало ИА REGNUM, о визите Мирзиёева на саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств стало известно 23 июля во время встречи министров иностранных дел Узбекистана и Киргизии Абдулазиза Камилова и Эрлана Абдылдаева.

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