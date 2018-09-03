Глава МИД Франции встретится с представителями Агентства по развитию

Париж, , 14:08 — REGNUM В понедельник, 3 сентября, в штаб-квартиру французского Агентства по развитию прибудет министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, в сопровождении государственного секретаря Жана-Батиста Лемуана, сообщает МИД Франции.

Ожидается, что глава МИД Франции обсудит с членами исполнительного комитета Агентства по развитию стратегический и политический курс, который правительство установило агентству для осуществления двусторонней политики в области развития и международной солидарности Франции.

«Уже в 2019 году агентству будет предоставлен 1 млрд евро по гранту в рамках курса, установленного президентом Франции Эммануэлем Макроном, направленного на достижение уровня агентства по развитию в 0,55% от общего объема валового национального дохода в 2022 году», — говорится в сообщении МИД.

По окончанию встречи состоится пресс-конференция главы МИД Франции, где он подробно представит политику правительства в области развития и приоритетов агентства на 2019 год.