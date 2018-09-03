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В Германии призвали ЕС не быть как «кролики перед удавом» из-за санкций США

Политика

Маас раскритиковал Трампа за его слова о ЕС

В Германии призвали ЕС не быть как «кролики перед удавом» из-за санкций США
Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР
Каа и бандерлоги

Берлин, 3 сентября 2018, 14:05 — REGNUM  Евросоюз должен отказаться от принципа единогласного принятия решений, чтобы не быть как «кролики перед удавом» из-за американских санкций, заявил глава МИД Германии Хайко Маас в интервью журналу Bild.

«Если говорить о введении таможенных пошлин или экономических санкций, то мы не должны сидеть как кролики перед удавом», — заявил Маас.

Кроме того, министр раскритиковал президента США Дональда Трампа за его слова о том, что Евросоюз является врагом для Вашингтона.

Напомним, ранее Маас заявил, что Евросоюзу необходимо поддерживать добрососедские отношения с Россией несмотря на разногласия по этому вопросу среди стран — членов ЕС.

Также глава внешнеполитического ведомства ФРГ раскритиковал санкционную политику США, заявив, что после введения санкций против России, Китая и Турции Соединенные Штаты могут ввести санкции и против других стратегически важных торговых партнеров ЕС.

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