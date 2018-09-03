Парламент Ирака собрался на первую сессию

Багдад, , 14:02 — REGNUM Недавно избранный парламент Ирака собрался на первую свою сессию, сообщает 3 сентября Associated Press.

Законодателям предстоит выбрать спикера, а затем и президента страны, который, в свою очередь, назначит премьер-министра Ирака ответственного за формирование правительства.

Напомним, парламентские выборы в Ираке прошли в мае 2018 года, однако ввиду внутренних противоречий правительство до сих пор не сформировано. В соответствии с конституцией страны спикером парламента должен стать суннит, президентом — курд, а премьер-министром страны — шиит.

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