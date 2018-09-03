Бесконечный процесс движения к НАТО: поправки Порошенко к конституции

Киев, , 13:39 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект «о закреплении курса страны в ЕС и НАТО». Об этом в понедельник, 3 сентября, сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко. Предполагается, что изменения должны быть внесены в преамбулу конституции.

В обозримом будущем вступление Украины в НАТО крайне маловероятно, а вступление в ЕС просто невозможно. Однако действия Порошенко никак не связаны с реальными возможностями. Он начинает свою президентскую кампанию (выборы — в мае 2019 года), надеясь разыграть «евроатлантическую карту» — подобно тому, как четыре года назад разыграл карту «безвиза».

Уловка довольна проста. Есть понятие «западных ценностей». На бытовом уровне на Украине под ними подразумевают зарплату в тысячу евро. И есть политики, говорящие про евроинтеграцию. Ты против евроинтеграции — значит, против зарплаты в тысячу евро? Наперсточнику нет нужды усложнять свой номер, если он и так работает.

Интересно, что выбран именно способ изменения текста конституции. Такой подход очень пафосен, но не вызывает никаких реальных последствий. А это именно то, что нужно Порошенко. Предполагается, что депутаты проголосуют «за», чтобы не прослыть «врагами западного пути». А рейтинговые сливки соберет президент.

Ни для НАТО, ни для ЕС не имеет никакого значения, появится ли такая запись в конституции Украины. Вместе с тем можно сказать, что Украина после захвата власти майданом максимально отдалилась от декларируемых Западом ценностей вроде свобод и законов. Лакуны реальности камуфлируются пафосом риторики.

К тому же сам статус конституции предполагает, что изменения в нее вносятся крайне редко. То есть там так вечно и будет говориться о пути к евроатлантическим победам. Цель ничто, движение — все. За это время майдан освоит еще некоторое количество кредитов и еще немного пограбит и поразваливает Украину.

А когда дойдет до новых выборов, можно будет поменять преамбулу еще раз. Ведь написать там можно все что угодно, цель поставить любую. К примеру, войти в состав США. Почему нет? Обсуждая этот вопрос, Украина незаметно пройдет через еще одни выборы. Если, конечно, реальность не напомнит о себе самым радикальным способом.