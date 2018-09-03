«Зеленые» и АдГ сравнялись по популярности — опрос

Берлин, , 13:34 — REGNUM Немецкие партии «Зеленые» и «Альтернатива для Германии» сравнялись по числу потенциальных избирателей в борьбе за третье место, согласно опросу института Forsa, проведенному 2 сентября. Об этом пишет издание WELT.

Если бы выборы в Бундестаг состоялись в этот день, за блок «Христианско-социальный союз» (ХСС) и «Христианско-демократический союз» (ХДС) проголосовали бы 30% немецких граждан. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) потеряла 1% относительно прошлого опроса и заняла второе место с 17%. И одинаковое число голосов — 16% — получили «Зеленые» и АдГ. Далее расположились Свободная демократическая партия и «Левые» (по 8%).

Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине августа в землях Саксония, Тюрингия и Саксония-Анхальт партия АдГ вышла на второе место по популярности. Здесь выборы в местные парламенты должны пройти через год.

Читайте также: Правая партия «Альтернатива для Германии» набирает популярность — опрос

Читайте ранее в этом сюжете: Три партии делят второе место по популярности в Баварии — опрос