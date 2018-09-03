В конституцию Украины могут внести поправки об евроинтеграции

Киев, , 13:25 — REGNUM Украинский президент Пётр Порошенко внес в Верховную раду законопроект, принятие которого приведет к внесению в конституцию изменений, связанных с «евроатлантическим направлением развития» страны, заявила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

По словам Луценко, изменения касаются 85, 102 и 116 статей основного закона страны, «которыми предусмотрена ответственность Верховной рады, президента Украины, а также правительства страны по закреплению европейского, евроатлантического направления».

Также представитель Порошенко заявила, что из преамбулы конституции будут исключены положения, по которым иностранные государства ранее могли арендовать военные базы на территории Украины.

«Подразумевается пребывание Черноморского флота России на территории Крымского полуострова», — сказала Луценко.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля Порошенко заявил, что Россию «очень пугает» полная интеграция Украины в европейские и трансатлантические структуры.

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