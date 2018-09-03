В России борются за зерно и создают «умные» дорожные знаки: Радио REGNUM

Москва, , 14:00 — REGNUM

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM слушайте в 17 часов (время московское).

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