В России борются за зерно и создают «умные» дорожные знаки: Радио REGNUM

Москва, 3 сентября 2018, 14:00 — REGNUM
- В Белоруссии предлагают ввести контроль над выполнением Минских соглашений;
- Москва не признает нелегитимных шагов США в мировой политике;
- Российские аграрии столкнулись с новой угрозой;
- В России создают «умные» дорожные знаки;
- Авиапроисшествие в Сочи изучат в центральном аппарате СКР.
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