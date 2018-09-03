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Глава МИД Ирана прибыл в Сирию для переговоров с президентом Башаром Асадом

Политика

На этой неделе также состоится встреча лидеров Турции, Ирана и России, на которой стороны обсудят ситуацию в арабской республике

Глава МИД Ирана прибыл в Сирию для переговоров с президентом Башаром Асадом
U.S. Department of State
Мохамад Джавад Зариф

Дамаск, 3 сентября 2018, 13:16 — REGNUM  Глава МИД Ирана Мохамад Джавад Зариф прибыл в Сирию 3 сентября, где он проведет встречу с сирийским президентом Башаром Асадом, сообщает иранское агентство IRNA.

Главу МИД исламской республики, чей визит продлится один день, встретил заместит министра иностранных дел Сирийской арабской республики Фейсал аль-Микдад.

Напомним, данная встреча проходит на фоне готовящегося саммита лидеров России, Ирана и Турции, которая должно состояться в исламской республики на этой неделе. На ней стороны должны обсудить ситуацию в арабской республике.

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Война в Сирии
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