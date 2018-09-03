Глава МИД Ирана прибыл в Сирию для переговоров с президентом Башаром Асадом

Дамаск, , 13:16 — REGNUM Глава МИД Ирана Мохамад Джавад Зариф прибыл в Сирию 3 сентября, где он проведет встречу с сирийским президентом Башаром Асадом, сообщает иранское агентство IRNA.

Главу МИД исламской республики, чей визит продлится один день, встретил заместит министра иностранных дел Сирийской арабской республики Фейсал аль-Микдад.

Напомним, данная встреча проходит на фоне готовящегося саммита лидеров России, Ирана и Турции, которая должно состояться в исламской республики на этой неделе. На ней стороны должны обсудить ситуацию в арабской республике.